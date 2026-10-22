Bankacılıkta mevduat 33,1 trilyon liraya ulaştı: Kredilerde artış, bireysel borçlarda gerileme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 16 Ekim 2026 itibarıyla açıkladığı verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü 33,1 trilyon liraya, toplam kredi hacmi ise yaklaşık 28,7 trilyon liraya yükseldi. Verilerde bireysel mevduatların büyüklüğü ve ticari kredilerin sektördeki ağırlığı öne çıktı.

Bankalardaki mevduat 33,1 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ve katılım fonu 33 trilyon 108 milyar 372 milyon lira olarak kaydedildi. Bu tutarın 20 trilyon 495 milyar lirası Türk lirası, 12 trilyon 613 milyar lirası ise yabancı para cinsinden hesaplardan oluştu.

Gerçek kişilerin bankalardaki toplam mevduatı 18 trilyon 483 milyar liraya ulaştı. Bireysel mevduatların 10 trilyon 688 milyar lirası vadeli, 7 trilyon 794 milyar lirası ise vadesiz hesaplarda tutuldu.

Şirketlerin mevduatı 11,7 trilyon lirayı geçti

Ticari kuruluşların bankalardaki mevduat toplamı 11 trilyon 750 milyar lira oldu. Şirketlerin vadeli hesaplarında 8 trilyon 501 milyar lira, vadesiz hesaplarında ise 3 trilyon 249 milyar lira bulundu.

Resmi ve diğer kuruluşların mevduatı 2 trilyon 876 milyar liraya ulaşırken sigortaya tabi mevduatın toplamı 7 trilyon 762 milyar lira olarak açıklandı.

Toplam kredi hacmi 28,7 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kullandırdığı kredilerin 18 trilyon 246 milyar lirası Türk lirası, 10 trilyon 432 milyar lirası ise yabancı para cinsinden gerçekleşti.

Ticari ve diğer kredilerin toplamı 21 trilyon 799 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarının toplam bakiyesi ise 6 trilyon 879 milyar lira olarak hesaplandı. KOBİ kredileri 7 trilyon 716 milyar liraya, taksitli ticari krediler ise 4 trilyon 362 milyar liraya ulaştı.

İhtiyaç kredileri 2,6 trilyon lirayı aştı

Bireysel tüketici kredilerinin toplam bakiyesi 3 trilyon 489 milyar lira olarak kaydedildi. Bu tutarın 2 trilyon 600 milyar lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Konut kredilerinin bakiyesi 846 milyar 919 milyon lira olurken taşıt kredileri 41 milyar 767 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bireysel kredili mevduat hesaplarının (KMH) toplam bakiyesi ise 932 milyar 365 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı borçları 3,39 trilyon liraya ulaştı

Bireysel kredi kartlarındaki toplam bakiye 3 trilyon 390 milyar 246 milyon lira olarak açıklandı. Bu bakiyenin 2 trilyon 72 milyar lirası taksitsiz, 1 trilyon 318 milyar lirası ise taksitli işlemlerden oluştu. Kurumsal kredi kartlarındaki toplam bakiye de 1 trilyon 116 milyar lira olarak kayıtlara geçti.