Bankacılıkta Türkiye’de görülen en önemli risk jeopolitik gelişmeler

Uluslararası danışmanlık, denetim, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst & Young) ve Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından 13’üncüsü gerçekleştirilen EY/IIF Küresel Bankacılık Risk Yönetimi araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre küresel bankacılık sektörü siber saldırı ve iklim krizi riskini önceki yıllara göre daha çok önemli görürken finansal risk konusu yeniden bankacılık sektörü gündeminin üst sıralarına çıktı. Türk bankacılar ise küresel mevkidaşlarına paralel risklere dikkat çekse de jeopolitik riski ilk sıraya koyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre bankacılık sektörü üst düzey risk yöneticilerinin üçte biri, geçen yıl yüzde 15 olan likidite riskini önümüzdeki 12 ay için en önemli öncelik olarak gösteriyor. Finansal riskler arasında likidite riski, CRO'ların üçte ikisi (yüzde 66) tarafından gelecek yıl için en önemli finansal risk olarak belirlenirken, bunu tüketici veya perakende kredi riski (yüzde 56), toptan kredi riski (yüzde 52) ve bankacılık defteri için faiz oranı riski (yüzde 48) takip ediyor. CRO'ların gelecek beş yıl için en önemli risk olarak gördüğü konu ise makine öğrenimi ve yapay zekâ kullanımı olarak öne çıkıyor.

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Başkanı ve Şirket Ortağı Gökhan Gümüşlü “Araştırmanın sonuçları, farklı risk türlerinin kesişimlerinin ve bankacılık sektöründeki kalıcı değişkenliğin üst düzey risk liderleri için nasıl çok yönlülük gerektirdiğini gösteriyor. Örneğin finansal risklerin yanı sıra günümüzde siber riskler, daha karmaşık saldırılardan ve artan güvenlik açıklarından kaynaklanan tehditlerle birlikte CRO'lar için en büyük risk önceliklerinden biri haline geldi” dedi.