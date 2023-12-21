Bankalar arasında rekabet artacak ihracatçı en uygun krediye erişecek

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

İGE başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçı firmalara uygun şekilde kredi sağlanması için Kefalet Portalı’nı devreye aldı. Portal ile anlaşma sağlanan 22 banka, ihracatçılara sistem üzerinden en uygun teklifi verecek. Sistemin ihracatçılara en düşük faizli, en uzun vadeli, tahsis süresinin kısa olduğu krediler sunması hedefleniyor.

İSTANBUL Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Mart 2022’de faaliyetlerine başlayan, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarını çözmek amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme AŞ. (İGE) ihracatçının en uygun koşullarla finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak platformu, ‘İGE Kefalet Portalı’nı uygulamaya alacak. 22 bankanın da ortak yapısının bulunduğu İGE’de, bu portal ile birlikte ihracatçılara uzun vadeli, düşük faizli krediler sağlanması hedefleniyor.

Kefalet Portalı’nın tanıtım toplantısı Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve İGE AŞ. Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in katılımıyla yapıldı.

İhracatın ülke ekonomisinin büyümesinde her çeyrekte istisnasız katkı sağladığını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ihracatın küresel sınamalarla her geçen gün zorlaşsa da yılsonunda 255 milyar dolar sınırına yaklaşacaklarını söyledi. Küresel ekonominin hem talep hem de jeopolitik sorunlar nedeniyle daraldığını kaydeden Tuzcu, “Dünya Ticaret Örgütü, yüzde 1’in altında büyüme bekliyor. Bu dönemde ticaretin finansmanının kuvvetlendirilmesi önemli. Tüm sanayimizin, ihracatımızın kendisini ticaretin yeşil dönüşüme kendisini hazırlaması gerekiyor. İGE Kefalet Portalı, kredi ihtiyacı olan ihracatçıların uzaktan bir hamle ile ulaşabileceği bir portal olacak. İhracatçılarımızın rekabet koşullarına katkı sağlayan portala daha aktif iştirak olmasını diliyorum. Sürecin büyük bir kısmı tamamlandı. Daha uygun koşullarla ihracatçılara destek sağlanacak. Bankalar da firmalara kredi vermede daha iştahlı olacak. Hedeflerimizden biri de bu rekabet koşulunu sağlamak” dedi.

İGE, 58 milyar TL’lik krediye kefalet oldu

Bugüne kadar İGE tarafından 16 bine yakın kefalet başvurusunun onaylandığını, 58 milyar TL’lik kredi kullandırıldığı bilgisini veren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Kefalet portalı finansmana ulaşmayı kolaylaştıracak. İGE Kefalet Portalı sayesinde ihracatçı bankaya gitmeden direkt İGE üzerinden kefalet başvurusu yapabilecek. Prosedürler kısaldıkça ihracatımız hız kazanacak” diye konuştu.

“İhracatçılar, en uygun faiz, vade ve tahsis süresine sahip olacak”

Ülkenin ihracata, ihracatçının da finansmana erişime ihtiyacı olduğuna değinen İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz, şu açıklamaları yaptı: “İhracatçılarımız için sadece finansmana erişim yetmiyor, en uygun koşullarda da erişmesi gerekiyor. Bu kapsamda İGE Kefalet Portalı’nı uygulamaya alarak uygun faiz, vade ve tahsis süresiyle ihracatçılarımıza destek vereceğiz. 2022 yılında bankacılık sektörünün ihracata yönelik kullandırdığı krediler, toplam kredilerin yüzde 13’ünü oluşturdu. Bunun yüzde 5-6'sı Eximbank kredisi. Biz bu oranı yüzde 25’lere çıkarmak istiyoruz. Piyasanın sunduğu en iyi kredi koşullarını, en iyi faizi elde edecek sistemi oluşturmak için 2 yıldır çalışıyoruz. Ne kadar çok sayıda ihracatçı olursa, bankalar daha fazla teklif verecek, kaynak kullandıracaktır. Sistemin başarı kriteri, ihracatçılarımızın göstereceği ilgiyle alakalı. Bu portal üzerinden kredi alanların ödedikleri komisyonun yüzde 50’sini iade etme kararı aldık. Bankalar için de tatlı bir rekabet olacak.”

Kefalet portalı nasıl işliyor?

İhracatçı KOBİ firmalar, önce elektronik ortamda İGE’ye başvuracak. Başvuru hızlı bir şekilde değerlendirilecek. Kredi notu çıkarılır. İGE Kefalet Portalı, bu talebi bankaların da görebileceği bir havuzda paylaşacak. Başvuru 7 iş günü boyunca değerlendirilecek. Bankalar teklif verebilecek. Tekliflere göre sıralama olacak. Teklif veren bankalar, diğer teklifleri rumuz olarak görebilecek.

7 gün sonunda sistem kapanacak ve teklif listeleri ihracatçı KOBİ’lerle paylaşacak.

İhracatçılar da 2 iş günü içinde istediği bankaya başvuru yapabilecek.

Yeşil dönüşümün finansmanı için çalışmalar yapılıyor

İGE AŞ’nin özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şöyle devam etti: “Türkiye’nin milli sermayeli ilk özel bankası Türk Ticaret Bankası da İGE AŞ. aracılığıyla artık ‘ihracatçıların ikinci adresi’ oldu. Yeşil Dönüşümün Finansmanı da öncelikli başlıklarımızdan birini oluşturuyor. Bu konuda Bankalar Birliği ve İGE AŞ. ile ortak çalışmalarımız var. Ekonomi yönetimimizin yeşil dönüşümün finansmanı sürecinde de katkısını esirgemeyeceğine inanıyorum.”