Bankalar emeklinin promosyon fırsatlarını genişletti! HGS ve otopark imkanı getirdi

Kamu bankaları emekliler için yeni fırsatlarını duyurdu. Maaşını taşıyan ya da ilk kez maaşını alacaklar için promosyon yarışı hızlanırken kamu bankaları promosyona ek hizmetleri devreye aldı.

Emeklilere ücretsiz HGS ve otopark imkanı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ücretsiz hizmetlere Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ve İSPARK otoparklarından yararlanma da getirildi. Ziraat Bankası ve Halkbank emekliler için kampanya hazırladı.

İlk maaşını alanlara HGS verilecek

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ve SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz verilecek.

İlk alışverişe İSPARK'ta ücretsiz otopark

Halkbank'tan emekli maaşı alanlar Paraf kart ile tek seferde yapacakları 500 liralık alışverişte İSPARK'ta ücretsiz otopark hakkı elde ediyor. Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.

Promosyon yarışı hız kesmiyor

Sadece kamu bankaları değil özel bankalar da promosyon yarışında emekliye maaşını taşıma karşılığında yüksek promosyon ödüyor. Bankalar sık sık emekli maaş promosyonlarında güncelleme yapıyor. Maaşını taşıma karşılığında daha yüksek promosyon veren bankalara promosyon güncellemesi yapılabiliyor.