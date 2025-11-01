Bankalar faizden rekor kazandı: Takipteki alacak gelirleri yüzde 164 arttı

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, bankaların takibe düşen borçlardan elde ettiği faiz bir yılda yüzde 164 oranında artarken, 2025’in ilk 9 ayında bankalara 880 milyar TL faiz ödemesi yapıldı.

Faiz oranlarındaki artışla borçların ödenmesi zorlaşırken, bankalarda bu borçlardan yüksek faiz geliri elde etti.

Bankalar, bir yılda kârlarını yüzde 45,5 oranında artırdı. Takibe düşen alacaklardan ise elde ettikleri faiz geliri yüzde 164,6 oranında arttı.

Kredi kartlarında yüzde 51 artış

Yüksek faiz oranlarının etkisiyle takibe alınan alacaklar arttı. Bankaların takipteki alacaklarından sağladığı faiz geliri ise bir yılda 32 milyar 24 milyon liradan 84 milyar 750 milyon liraya yükseldi.

Bankaların tüketici kredilerinden sağladığı faiz geliri de yüzde 41,6 oranında artarken, tüketici kredileri nedeniyle vatandaşın bankalara yılın ilk dokuz ayında 517 milyar 200 milyon lira faiz ödediği görüldü. Bu tutar, geçen yılın aynı döneminde 365 milyar 324 milyon TL düzeyindeydi.

2024 Eylül ayında 240 milyar 586 milyon lira olan kredi kartlarından sağlanan faiz geliri de yüzde 50,8 oranında artarak 362 milyar 938 milyon TL’ye çıktı.