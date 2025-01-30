  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bankalar kârlarını artırdı!
Takip Et

Bankalar kârlarını artırdı!

Bankacılık sektörü net karı 2024 yılında 659,0 milyar TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bankalar kârlarını artırdı!
Takip Et

Bankacılık sektörü net kârı 2024 yılında 659,0 milyar TL'ye yükseldi. 2023 yılında 620,5 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Sektörün aralık ayı net kârı ise 75,85 milyar TL olarak gerçekleşti. Kasım ayında net kâr 67,5 milyar TL seviyesinde oluşmuştu.

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan aralık ayı istatistiklerine göre, Aralık 2024 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 32.657.234 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 9.106.347 milyon TL arttı.

Aralık 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 16.052.180 milyon TL, menkul değerler 5.225.981 milyon TL’dir. 2023 yılsonuna göre sektörün; aktif toplamı yüzde 38,7, krediler toplamı yüzde 37,5, menkul değerler toplamı yüzde 31,6 oranında arttı. Aynı dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,78 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre yüzde 27,3 artışla 18.903.349 milyon TL oldu.

2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 34,6 artışla 2.898.050 milyon TL olurken, Aralık 2024 döneminde sektörün dönem net kârı 658.975 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,69 seviyesinde bulunuyor.

PPK özeti yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 'kira artışı' vurgusuPPK özeti yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 'kira artışı' vurgusuEkonomi
Yabancıdan 42 haftanın en güçlü hisse alımıYabancıdan 9 ayın en güçlü hisse alımıBorsa Haberleri
KKM ve katılma hesaplarında erime 26,1 milyar TL olduKKM ve katılma hesaplarında erime 26,1 milyar TL olduEkonomi
Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024'te 20 milyar dolara yaklaştı
Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024'te 20 milyar dolara yaklaştı
KKM ve katılma hesaplarında erime 26,1 milyar TL oldu
KKM ve katılma hesaplarında erime 26,1 milyar TL oldu
PPK özeti yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 'kira artışı' vurgusu
Merkez Bankası'ndan 'kira artışı' vurgusu
Konya'da ulaşıma ikinci zam! Vatandaş şaşkın
Konya'da ulaşıma ikinci zam! Vatandaş şaşkın
ATO Başkanı Baran vize meselesini şikayet etti, Alman Büyükelçi ortak yatırım önerdi
ATO Başkanı Baran vize meselesini şikayet etti, Alman Büyükelçi ortak yatırım önerdi