Bankalar kârlarını artırdı!

Bankacılık sektörü net kârı 2024 yılında 659,0 milyar TL'ye yükseldi. 2023 yılında 620,5 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Sektörün aralık ayı net kârı ise 75,85 milyar TL olarak gerçekleşti. Kasım ayında net kâr 67,5 milyar TL seviyesinde oluşmuştu.

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan aralık ayı istatistiklerine göre, Aralık 2024 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 32.657.234 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 9.106.347 milyon TL arttı.

Aralık 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 16.052.180 milyon TL, menkul değerler 5.225.981 milyon TL’dir. 2023 yılsonuna göre sektörün; aktif toplamı yüzde 38,7, krediler toplamı yüzde 37,5, menkul değerler toplamı yüzde 31,6 oranında arttı. Aynı dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,78 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre yüzde 27,3 artışla 18.903.349 milyon TL oldu.

2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 34,6 artışla 2.898.050 milyon TL olurken, Aralık 2024 döneminde sektörün dönem net kârı 658.975 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,69 seviyesinde bulunuyor.