Bankalara 7,4 trilyon TL’lik çek ibraz edildi: 223 bini karşılıksız çıktı

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2026 yılının ağustos dönemine ilişkin “Çek Bilgileri” raporunu yayımladı. Verilere göre, yılın ilk 8 ayında bankalara ibraz edilen çeklerin toplam tutarı artarken, karşılıksız işlemi yapılan çeklerde de hem tutar hem de oran bazında yükseliş görüldü.

8 ayda 7,4 trilyon TL’lik çek ibraz edildi

Ocak-Ağustos 2026 döneminde bankalara, 516 bin tekil keşideciye ait toplam 9,8 milyon çek ibraz edildi. Bu çeklerin toplam tutarı 7 trilyon 483 milyar TL olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre bankalara çek ibraz eden tekilleştirilmiş keşideci sayısı yüzde 2,2, ibraz edilen çek adedi ise yüzde 1 azaldı. Buna karşılık çeklerin toplam tutarında yüzde 23’lük artış yaşandı.

223 binden fazla çek karşılıksız çıktı

Risk Merkezi verilerine göre, yılın ilk 8 ayında ibraz edildiği sırada karşılığı bulunmayan 223 bin 912 çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Söz konusu çeklerin 29 bin 691 farklı keşideciye ait olduğu ve toplam tutarlarının 233 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bir bölümü daha sonra ödendi. Ocak-Ağustos döneminde, 13 bin 872 keşideciye ait 30 bin 826 çek sonradan ödendi. Bu çeklerin toplam tutarı ise 27 milyar TL oldu.

Karşılıksız çek oranı yükseldi

Veriler, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin toplam çekler içerisindeki payında da artış yaşandığını gösterdi. Sadece ağustos ayına bakıldığında, karşılıksız işlemi uygulanan çeklerin ibraz edilen toplam çeklere oranı tutar bazında yüzde 3,4, adet bazında yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

Karşılıksız çek tutarında İstanbul ilk sırada

Ocak-Ağustos döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin toplam tutarında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.