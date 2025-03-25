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Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı

Bankalara hisse geri alımında sermaye avantajı sağlandı. BDDK kararıyla, bankaların 2025 sonuna kadar geri alım yoluyla edindikleri hisseler çekirdek sermayeden düşülmeyecek.

Haber Merkezi
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Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
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Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı. Geri alımda aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı şöyle:

"Kurulun 25.03.2025 tarihli toplantısında, 24.03.2025 tarih ve E-24049440-045.01[4/1]-149517 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

- Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 17/3/2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmemesine,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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