Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan istatistiklere göre, Bankalara, Ocak-Eylül 2023’de ibraz edilen 520 bin keşideciye ait 12,5 milyon adet çekin toplam tutarı 3.074 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 2 azalırken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 8, çek tutarı ise yüzde 68 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 12 bin keşideciye ait 104 bin adet çekin toplam tutarı 35 milyar TL oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan 7.700 keşideciye ait toplam 6,1 milyar TL tutarındaki 19 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ibraz edilen çeklere oranı önemli bir değişiklik göstermedi. Eylül ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1,2 ve adet olarak yüzde 1,0 oldu.

2023 yılı Ocak - Eylül döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya oldu.