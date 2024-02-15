Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı

Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 8, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 7, çek tutarı ise yüzde 83 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.

2024 yılı Ocak ayında bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 4,9 bin keşideciye ait 20,2 bin adet çekin toplam tutarı 10,7 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 1.333 keşideciye ait toplam 1 milyar TL tutarındaki 2 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.

Ocak ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1,7 ve adet olarak yüzde 1 oldu.

2024 yılı Ocak ayında, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.