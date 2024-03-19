Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı
Bankalara, Ocak-Şubat 2024 döneminde Bankalara, 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde ibraz edilen 386 bin keşideciye ait 3,2 milyon adet çekin toplam tutarı 1.139 milyar TL oldu.
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 4, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6, çek tutarı ise yüzde 84 arttı.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.
2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 6,5 bin keşideciye ait 36 bin adet çekin toplam tutarı 19,7 milyar TL oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan 2.451 keşideciye ait toplam 2 milyar TL tutarındaki 4,1 bin adet çek daha sonra ödendi.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.
Ocak- Şubat ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1,8 ve adet olarak yüzde 1,2 oldu.
2024 yılı Ocak-Şubat döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.