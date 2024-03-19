Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 4, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6, çek tutarı ise yüzde 84 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 6,5 bin keşideciye ait 36 bin adet çekin toplam tutarı 19,7 milyar TL oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan 2.451 keşideciye ait toplam 2 milyar TL tutarındaki 4,1 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.

Ocak- Şubat ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1,8 ve adet olarak yüzde 1,2 oldu.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.