Bankalara ibraz edilen çek tutarı yüzde 80 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bu yılın Ocak-Temmuz dönemine ait çek istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023’de ibraz edilen 494 bin keşideciye ait 10 milyon adet çekin toplam tutarı 2.309 milyar TL olurken bir önceki yıla göre ibraz edilen çek adedi yüzde 8, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 10, çek tutarı ise yüzde 80 arttı.

Bu dönemde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı da arttı. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 10 bin keşideciye ait 81 bin adet çekin toplam tutarı 26 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 6 bin 8 keşideciye ait toplam 4,2 milyar TL tutarındaki 13 bin 664 adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ibraz edilen çeklere oranı bir önceki aya göre azaldı. Temmuz ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak yüzde 1,4 ve adet olarak yüzde 0,9 oldu.

2023 yılı Ocak- Temmuz döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.