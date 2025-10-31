Bankalarda kredi artışı sürüyor, mevduatlar geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık verilerini açıkladı.

24 Ekim haftasında Toplam krediler 21,41 trilyon liraya ulaştı. Önceki hafta 21,31 trilyon liraydı. Tüketici kredileri 2,65 trilyon liraya, bireysel kredi kartları 2,51 trilyon liraya çıktı.

Ticari ve diğer krediler 16,24 trilyon lira oldu. Taksitli ticari krediler 3,16 trilyon liraya geriledi. Kurumsal kredi kartları 761,38 milyar liraya yükseldi.

Takipteki alacaklar 519,05 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Toplam menkul değerler 6,84 trilyon lirada yatay seyretti.

Toplam mevduat 25,39 trilyon liraya geriledi. Önceki hafta 25,61 trilyon liraydı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 171,01 milyar liraya düştü.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 8,40 trilyon liraya çıktı. Bankalarda saklanan menkul değerler 3,40 trilyon liraya yükseldi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 1,69 trilyon lira, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1,79 trilyon lira oldu. Yabancı para net genel pozisyonu 95,05 milyar liraya ulaştı.

Yasal özkaynak 4,65 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti.