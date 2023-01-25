Bankalarda son rekor karlar sanayi sektörüne göre farklılaşacak

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul’da 4. çeyrek bilanço dönemine girildi. Bankalarda ilk bilanço haftaya salı Akbank ile başlayacak. Aracı kurumların hazırladıkları raporlarına göre bankaların net karını, çeyreklik bazda yüzde 17 seviyesinde artırması beklenirken, yıllık bazda dört kattan fazla yüzde 300 civarında net kar artışı öngörülüyor. Finans dışı şirketlerde ise net kar rakamının bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 azalış, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 105 artış göstermesini bekleniyor.

Bankacılık sektöründe haftaya ilk bilanço karşılanacak. Analist raporlarına göre sektörde geçen yıylın son çeyreğinde de güçlü bir karlılık görülecek. Raporlarda son çeyrekte TL kredi büyümesinin hızlanması, TL mevduat büyümesinin kredi artışının üzerinde gerçekleşmesi, enflasyonda düşüş trendine girilmesine rağmen yüksek TÜFE endeksli kağıt gelirleri ile komisyon gelirlerindeki gelişmeler karlılığı destekliyor.

İş Bankası’ndan güçlü iştirak geliri

Ak Yatırım, bankaların son güçlü kârlarla çıkarken, banka dışı tarafta kâr ivmesinin zayıfladığına dikkat çekerken araştırma kapsamındaki bankaların toplam kârının son çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 18 artış göstermesini bekliyor.

Bankacılık sektörünün kârına en büyük katkının ekim ayı enflasyon güncellemesi ile önceki çeyreğe göre yüzde 50 artan TÜFE kağıtlarından kaynaklandığını belirten Ak Yatırım, bu tutarın muhasebe yöntemi nedeniyle İş Bankası’nda yatay kalmasını, ekim yerine yılsonu enflasyonu dikkate alındığı için Halkbank’ta belirgin azalmasını beklediklerini kaydetti.

Diğer taraftan enflasyon katkısının en güçlü desteği verdiği Vakıfbank’ta da bu katkının yüksek karşılık ayrılarak dengelenmesini bekleyen kurum, karşılıkların ve faaliyet giderlerinin öne çekilerek kârın bir miktar aşağı çekilmesinin Yapı Kredi Bankası’nda da dikkat çektiğini belirtti. Ak Yatırım, İş Bankası’nın güçlü kâr artışında iştirak gelir katkısının çok ön planda olduğunu görüşünün de altını çizdi.

2021 son çeyreğine göre dört kattan fazla artış

Deniz Yatırım’ın raporunda ise bankaların net kar rakamının bir önceki çeyreğe göre yüzde 15, geçen yılın aynı dönemine göre ise dört kattan fazla yüzde 305 göstermesi beklendiği kaydedilerek, özsermaye karlılıklarının üçüncü çeyreğe göre 20 baz puan, 2021 dördüncü çeyreğe göre de yaklaşık 26 baz puan artış ile yüzde 48 seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Kurum, bu dönemin ön plana çıkan dinamiklerini, TL kredilerdeki büyümenin bir önceki döneme göre kısmen hızlanmış olması, TL mevduat büyümesinin TL kredi artışının üzerinde gerçekleşmesi ve TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının önceki çeyreğe göre 10 puan kadar iyileşmesi ve güçlü aktif kalitesinin artan karşılık oranları ile birlikte korunmuş olması şeklinde sıraladı.

Deniz Yatırım, karlılık tarafında kredilerin yeniden fiyatlanması ve artan TL mevduat maliyetleri nedeniyle TL kredi/mevduat faiz makasında hafif aşağı yönlü bir eğilim, TÜFE’ye endeksli bonoların enflasyondaki yüksek seyre bağlı olarak marj katkısının önceki çeyreğe göre daha yüksek olması, komisyon gelirlerindeki güçlü seyrin devamı ve enflasyondaki yükselişe bağlı olarak operasyonel giderlerin de yüksek gerçekleşmesini ana unsurlar olarak sıraladı.

Özkaynak karlılığı yüzde 47 olacak

Garanti BBVA Yatırım bankalar için yıllık yüzde 285, önceki çeyreğe göre ise yüzde 19 ile güçlü kar büyümesi öngördü. Bankalar için toplam 70.7 milyar TL net kâr açıklanmasını öngören ve kapsamındaki bankaların 2022’de özkaynak karlılığının yüzde 47 olacağını tahmin eden Garanti BBVA Yatırım raporunda

"Ticari kredilerde yavaşlamanın yaşandığı çeyrekte, bireysel kredilerin desteği ile TL kredi büyümesinin yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti. TÜFE’ye endeksli tahviller banka gelirlerini desteklemeye devam ediyor. Bankalar bu çeyrekte yüzde 85 ile değerledikleri TÜFE kağıtlarından önemli katkı alacaklar.

4Ç22’de öne çıkan önemli gelişmelerden biri de artan personel ve tanıtım maliyetleri sonucu bankaların faaliyet giderlerinin yıllık olarak yüzde 114 artması olacaktır. Karşılıklar tarafında ise, makro parametre güncellemelerinden dolayı artan bir risk maliyeti ve çeyreklik bazda yaklaşık yüzde 51 artan karşılık giderleri bekliyoruz" dedi.

Banka dışı şirketler üçüncü çeyreğe göre net kar kaybı

Banka dışı şirketlerde dikkat çeken üçüncü çeyreğe göre net kar kaybı ancak yıllık da yine ikiye katlanan artış oldu. Ak Yatırım raporunda banka dışı şirketlerde önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerinde yüzde 96, FAVÖK’te yüzde 66 ve net kârda yüzde 95 civarı artışlar beklerken önceki çeyreklere kıyasla her üç kalemdeki güçlü artışa rağmen ivme kaybının belirginlik kazandığına dikkat çekti.

Ak Yatırım son çeyrekte satışlar ve FAVÖK açısından olumlu ayrışmanın gıda, gıda perakendeciliği, hava yolu ve otomotiv sektörlerinde dikkat çektiğini kaydetti. Garanti BBVA Yatırım ise, banka-dışı şirketler için, yüzde 87 yıllık net kar artışı (çeyreksel – yüzde 41) ve yüzde 100 yıllık (çeyreksel – yüzde 12) FAVÖK büyümesi öngördü.

Deniz Yatırım araştırma kapsamında yer alan finans dışı şirketlerin net kar rakamının bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 azalmasını, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 105 artış göstermesi beklentisinde. Ziraat Yatırım da, takibindeki banka dışı şirketlerde, toplam karın 2022 yılının son çeyreğinde 106.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini ve yıllık yüzde 146,4 oranında artacağını öngördü.

Ünlü&Co ise finans-dışı şirketler için yüzde 136 yıllık net kar artışı ve yüzde 50 yıllık FAVÖK büyümesi öngördü. Yapı Kredi Yatırım banka dışı tahminlerine ilişkin olarak, "Sürprizlere açık" başlığına yer verirken, banka-dışı şirketlerde toplam gelirlerin ve FAVÖK’ün sırasıyla yıllık yüzde 98 ve yüzde 53 artış göstereceği tahmininde bulundu. Net karlarda ise yıllık yüzde 124 artış bekledi.

Kurumların beklentileri

Şeker Yatırım’ın raporunda ise takip ettiği bankalarda çeyreksel kar artış hızının hafif yavaşlayarak üçüncü çeyrekteki yüzde 22 seviyesinden son çeyrekte yüzde 16 seviyesine gerilemesini öngördü. Kurum, yıllık bazda ise bankacılık sektöründe yüzde 306 kar artışı beklentisinde.

Gedik Yatırım raporunda da, 2023'te marjların artan regülasyon baskısı ile azalan TÜFE endeksli tahvil getirileri ile baskılanmasını ve karlılıklarda yüzde 12’lik düşüş beklediklerine değinerek, “2023’ün ilk yarısında 2022’ye benzer şekilde mevcut konjonktürel ortamın devam etmesiyle TL kredilerin canlılığının devamlılığını beklemekle birlikte düzenlemelerin de etkisiyle TL mevduatların TL kredilerden daha hızlı büyümesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Yatırım ise yılın son çeyreğinde takibindeki bankalarda bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 311,9 kar artışı tahmini yaptı.

Ünlü & Co'nun tahminlerine göre ise, bankaların yıllık net kar artışının yüzde 309 geçen çeyreğe göre ise yüzde 17 artış olması muhtemel. Ünlü & Co raporunda bankaların 89.6 milyar lira net kar açıklamasının beklendiği yer aldı.

Vakıf Yatırım, araştırma kapsamında bulunan bankaların 2022 yılının son çeyreğinde toplam net karının, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,3, yıllık bazda ise yüzde 316 artarak 82.8 milyar TL düzeyinde olacağını öngördü. İş Bankası’nın iştirak gelirlerinin kuvvetli katkısı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 31,5 yükseliş ile net karını en fazla artıran banka olmasını beklediklerini kaydeden Vakıf Yatırım bunu çeyreksel bazda yüzde 27,3 net kar artışı ile Halkbank’ın izleyeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Halk Yatırım da, bankacılık sektörü özelindeki karlılık görünümünün kredi-mevduat makasındaki daralmaya karşın, TÜFE’ye endeksli tahvillerden elde edilen gelirlerin katkısıyla son çeyrekte güçlü seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Yapı Kredi Yatırım bankacılık sektöründe, güçlü net faiz marjı gelişimi, sağlıklı kredi büyümesi ve korunan aktif kalitesine işaret ettiği raporunda, "Son çeyrekte takibimizdeki bankaların net karında çeyreksel yüzde 18 artış, yıllık olarak ise yüzde 290 artış öngörmekteyiz.

Swap maliyetlerinde iyileşme, TÜFE’ye endeksli tahvillerden artan katkı, yaklaşık yüzde 15 TL kredi büyümesi ve ivmelenen komisyon gelirleri çeyreklik güçlü karlılığın en temel etkenleridir. TL kredi-mevduat makaslarında yatay bir seyir öngörüyoruz. Aktif kalitesi korunurken bankaların ihtiyatlılık doğrultusunda karşılık giderlerini arttırmalarını tahmin ediyoruz” dedi.