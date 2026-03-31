Bankalardan 2 ayda 169 milyar lira kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk Bankacılık Sektörüne ilişkin Şubat 2026 dönemine ait konsolide olmayan ana göstergeleri açıkladı.

BDDK verilerine göre Şubat'ta sektörün aktif büyüklüğü 48 trilyon 870 milyar 770 milyon TL olarak gerçekleşti. Aktif toplamı 2025 yılsonuna kıyasla 1 trilyon 923 milyar 972 milyon TL artarak yüzde 4,1 yükseldi.

En büyük aktif kalemi olan krediler söz konusu dönemde 24 trilyon 217 milyar 659 milyon TL'ye ulaşırken 2025 yılsonuna göre yüzde 4,7 oranında artış kaydetti. Menkul değerler ise yüzde 1,1 artışla 7 trilyon 89 milyar 280 milyon TL oldu. Kredilerin takibe dönüşüm oranı Şubat'ta yüzde 2,59 olarak gerçekleşti.

Bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2025 yılsonuna göre yüzde 3,9 artışla 28 trilyon 295 milyar 145 milyon TL'ye yükseldi. Özkaynak toplamı aynı döneme kıyasla yüzde 4,5 artışla 4 trilyon 342 milyar 944 milyon TL oldu. Sektörün Şubat ayı net karı 82 milyar 152 milyon TL, Ocak-Şubat dönemi net kârı 169 milyar 401 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,80 seviyesinde bulundu.