Bankalardan 4 ayda 363,6 milyar lira kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan aktif büyüklüğü nisan sonu itibarıyla 50,4 trilyon TL'ye ulaştı. Söz konusu rakam, bir önceki dönemin 49,7 trilyon TL'lik seviyesinin üzerine çıktı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler Nisan sonu itibarıyla 25,6 trilyon TL olarak gerçekleşirken, bir önceki dönemde bu rakam 24,9 trilyon TL düzeyindeydi. Menkul değerler ise 7,4 trilyon TL olarak açıklandı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,65 olurken, önceki dönemde bu oran yüzde 2,62 seviyesindeydi.

Bankaların en büyük fon kaynağı konumundaki mevduat, nisan sonu itibarıyla 29,2 trilyon TL'ye yükseldi. Önceki dönemde 28,3 trilyon TL olan mevduat hacmi yaklaşık 906 milyar TL artış kaydetti. Özkaynak toplamı ise, bir önceki dönemin 4,3 trilyon TL seviyesinden 4,4 trilyon TL'ye yükseldi.

4 ayda 363,6 milyar TL net kar

Sektörün ocak-nisan dönemine ait birikimli net kârı 363,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, bu rakam bir önceki dönemde 288,4 milyar TL düzeyindeydi.

Yalnızca nisan ayına ait net kâr ise, 75,2 milyar TL oldu; mart ayında aynı rakam 119 milyar TL seviyesindeydi. Sermaye yeterliliği standart oranı nisan sonu itibarıyla, yüzde 16,37 olarak açıklanırken, bir önceki dönemde bu oran yüzde 16,52'ydi.