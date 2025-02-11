Bankalardan işlem ücretlerine zam: İşte güncel fiyatlar...

Merkez Bankası’nın günlük FAST transfer limitini 100 bin TL’ye çıkarması ile birlikte, bu hizmetin ücretleri de artırıldı. Daha önce 4,66 TL olan FAST işlemi vergiler dahil 6,39 TL’ye yükseltildi.

20 bin TL’lik bir FAST işlemi için mobil bankacılıkta 12,80 TL, ATM’de 44,68 TL, şube üzerinden gerçekleştirildiğinde ise 64 TL kesinti yapılıyor.

Kredi kartı aidatları 1200 TL'yi aşıyor

Standart kredi kartı aidatları 600 TL’den başlayarak 1.200 TL’yi aşarken, ek kartlardan alınan ücret 250 - 300 TL arasında değişiyor.

Kayıp veya çalıntı nedeniyle kart yenileme ücretleri de artırıldı; ilk iki yenileme ücretsiz yapılırken, üçüncü yenilemeden itibaren 80 ile 150 TL arasında bir kesinti uygulanıyor. Banka kartı yenileme ücreti ise 50 TL olarak belirlenmiş durumda.

Sözcü'de yer alan habere göre, nakit avans işlemlerinde faiz oranı yüzde 5’e çıkarılırken, BSMV ve KKDF vergileriyle birlikte toplam maliyet yüzde 6’yı aşıyor. Gecikme faizi ise vergilerle birlikte yüzde 6,4’e kadar yükselmiş durumda.

Otomatik ödeme talimatı verilen su, elektrik, internet gibi faturalar kredi kartı ile ödendiğinde, son ödeme tarihine kadar nakit avans faizi uygulanıyor. Bu oran vergiler dahil yüzde 6’yı geçiyor.

Ayrıca SGK ve benzeri resmi kurumlara yapılan prim ödemelerinde bankalar, yüzde 3’e varan ek ücret kesintisi yapıyor.