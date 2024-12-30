Bankaların kârı 11 ayda yüzde 9 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sektörün kasım ayı verilerini açıkladı. Bankacılık sektörünün kasım ayında net dönem karı 67,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ay bankalar 55,2 milyar TL kar açıklamıştı.

Yılın ilk 11 ayında net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 583 milyar 121 milyon TL'ye ulaştı.

Aktif büyüklük 31,1 trilyon dolar

Kasım döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 31 trilyon 160 milyar 158 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 yıl sonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon TL arttı.

Kasım döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 15 trilyon 459 milyar 28 milyon TL, menkul değerler 5 trilyon 85 milyar 840 milyon TL oldu.

2023 sonuna göre sektörün; aktif toplamı yüzde 32,3, krediler toplamı yüzde 32,4 ve menkul değerler toplamı yüzde 28,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,80 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 sonuna göre yüzde 22,4 artışla 18 trilyon 174 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 27,7 artışla 2 trilyon 749 milyar 114 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,29 seviyesine geldi.