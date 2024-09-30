Bankaların kârı 8 ayda yüzde 9 arttı

Bankacılık sektörü net kârı, ağustos ayında 34,05 milyar TL, ocak-ağustos döneminde ise 382,8 milyar TL oldu. 2023 yılı aynı dönem sektörün net kârı, 57,17 milyar TL olmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan ağustos ayı istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün aktif toplamı 29 trilyon 689,8 milyar TL olurken, özkaynaklar 2 trilyon 547,3 milyar TL oldu.

Aynı ayda, sektörde krediler 14 trilyon 638,6 milyar TL, mevduat 17 trilyon 460,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, bankacılık sektörü sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 16,97 oldu.