Bankaların kârı ilk çeyrekte yüzde 35 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin bankacılık sektörü aylık raporunu yayımladı.

Buna göre, bankacılık sektörü Şubat ayındaki 70,9 milyar TL'nin ardından, Mart ayında 97,9 milyar TL kar açıkladı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Mart 2025 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 36.131.512 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 3.474.278 milyon TL artmıştır.

Mart 2025 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 17.633.383 milyon TL, menkul değerler 5.765.848 milyon TL’dir. 2024 yılsonuna göre sektörün; - Aktif toplamı %10,6, krediler toplamı %9,9, menkul değerler toplamı %10,3 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,93 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılsonuna göre %11,9 artışla 21.145.469 milyon TL olmuştur.

2024 yılsonuna göre özkaynak toplamı %6,5 artışla 3.086.863 milyon TL olurken, Mart 2025 döneminde sektörün dönem net kârı 216.114 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,63 seviyesinde bulunmaktadır."