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Bankaların kârı yüzde 12 düştü

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı eylül ayında yüzde 12,1 düşüşle 77,64 milyar TL olurken, ocak-eylül döneminde 460,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Bankaların kârı yüzde 12 düştü
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Bankacılık sektörü net karı eylül ayında 77,64 milyar TL olurken, ocak-eylül döneminde 460,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün aktif toplamı 30 trilyon 518,7 milyar TL, oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Eylül 2024 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 30.518.692 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 6.966.779 milyon TL artmıştır.

Eylül 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 15.014.391 milyon TL, menkul değerler 4.893.873 milyon TL’dir. 2023 yılsonuna göre sektörün;

- Aktif toplamı yüzde 29,6,
- Krediler toplamı yüzde 28,6,
- Menkul değerler toplamı yüzde 23,3 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,71 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre yüzde 20,1 artışla 17.835.273 milyon TL olmuştur.

2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 22,8 artışla 2.643.632 milyon TL olurken, Eylül 2024 döneminde sektörün dönem net kârı 460.412 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,20 seviyesinde bulunmaktadır."

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