Bankaların net kârı 516 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Ekim 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 333 milyar 810 milyon lira artarak 30 trilyon 884 milyar 697 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 15 trilyon 143 milyar 376 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 8 milyar 996 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,77 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 21,9 artarak 18 trilyon 105 milyar 670 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 23,5 artışla 2 trilyon 659 milyar 831 milyon liraya ulaştı.

Ekim sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 515 milyar 628 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,09 olarak kayıtlara geçti.