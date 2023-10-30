Bankaların net karı enflasyonun üzerinde

Bankacılık sektörünün ocak-eylül dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 53.5 artışla 439.7 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) kurumun verilerine göre sektörün net faiz gelirleri aynı dönemde yüzce 4.2 azalışla 476.7 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün eylül sonunda kredileri 2022 sonuna göre yüzde 41.3 artışla 10.71 trilyon lira olurken, aktifleri de aynı dönemde yüzde 47.1 artışla 21.1 trilyon lira oldu.

Sektörün mevduatları ise 2022 yılsonuna göre yüzde 50.2 artışla 13.3 trilyon lira oldu.

Eylül ayında SYR'si yüzde 18.52 olan bankacılık sektörünün takipteki krediler rasyosu da yüzde 1.53 oldu.