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Bankaların takibine düşenlerin sayısı artmaya devam ediyor!

TBB tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi ve kredi kartı ödemelerini zamanında yapmayarak yasal takibe düşenlerin sayısı 2024 yılında Ocak-Kasım döneminde yaklaşık yüzde 39 oranında arttı.

Haber Merkezi
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Bankaların takibine düşenlerin sayısı artmaya devam ediyor!
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yükseldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 237 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 1 milyon 39 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 664 bin kişi oldu.

Tasfiye olunacak alacaklar iki kattan fazla arttı

Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 146 artış ile 116 milyar TL oldu.

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