Banknot enflasyonu: Piyasaya sürülen 200 TL’lerin sayısı 2,5 yılda 3'e katlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banknot Matbaası verilerine göre, 200 TL'lik banknotlarda da enflasyon var.

CNBC-e’den Barış Erkaya haberine göre, son yıllarda hızla azalan 50 TL ve 100 TL'lik banknotların yerini 200 TL’ler almaya başladı.

100 lira hakimiyetini kaybetti

2023 Haziran ayında piyasada 514 milyon adet 50 TL'lik banknot bulunurken, bu sayı, 2025 Aralık ayında 250 milyon adede gerileyerek neredeyse yarısından fazla azaldı.

100 TL'lik banknotlar son olarak 2023 Mayıs’ta piyasada hakimiyet kurarken, o tarihte kullanılan her 100 banknottan 31’i 100 lira olmuştu. Bugün ise bu sayı, her 100 banknotta 13’e geriledi.

2023 Mayıs’ta 200 liralık banknotlar 100 liradan az olurken, 2023 Haziran ayındaysa 100 TL'lik banknotları geçerek 2,5 yılda farkı açtı.

2023 Mayıs'tan 2025 Aralık’a piyasaya sürülerek dolaşıma giren 200 TL'lik banknotların sayısı yüzde 218 oranında artarken, 3 milyar 757 milyon 345 bin 391 adede çıktı.

Madeni paralar azaldı

Darphane tarafından basılan madeni paralar giderek azalırken, daha çok kullanıma giren 10 ve 5 liralık banknotlar dolaşımda kalma mücadelesini sürdürüyor.

Toplam banknot adedi içerisindeki pazar payları giderek azalmaya devam eden 10 TL'lik banknotların adet bazında dolaşımdaki payı 2023 Mayıs ayında yüzde 12 seviyesindeyken 2025 Aralık’ta yüzde 9,56'ya geriledi. 5 TL'lik banknotların payı da aynı dönemde yüzde 10,38'den yüzde 8,72'ye geriledi.

20 TL yatay seyrediyor

2025 Kasım itibariyle Darphane tarafından basılan 1 TL'lik madeni paraların adedi yüzde 27, 50 kuruş adedi yüzde 75, 10 kuruşların adedi yüzde 95, 5 kuruşların adedi yüzde 95 azaldı. 25 kuruş ise 2025 yılında hiç basılmadı.

20 TL'lik banknotlar ise yüzde 5'lik adet bazlı pazar payını koruma mücadelesini sürdürüyor.