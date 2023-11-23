Baran: Çek sorununa çözüm üretirken alacaklılar mağdur edilmesin

ANKARA (EKONOMİ)-Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hazırlanan torba kanunda çekte ibraz yasağının süresinin uzatılmasını içeren çalışmalara yönelik yaptığı değerlendirmede, çek sorununa çözüm üretirken alacaklıların mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi. Verdiği çek karşılıksız çıkanların ‘çek mağduru olarak’ nitelendiren Baran, alacağını tahsil edemeyenlerin de mağdur olduğunu bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Gürsel Baran, ibraz yasağında süre uzatılmasının sorunun çözümü için yeterli olmadığını savundu. Tüm dünyada kullanılan ve anında nakde dönüştürülebilen çekin, Türkiye’de icat edilen yöntemle vadeli bir ödeme aracı olarak kullanıldığını bildiren Baran, çeke yeniden itibar kazandırmak için Türk Ticaret Kanunu’na ‘çek vadesi geldiğinde ödenir’ hükmü konulmasını istedi.

Sorunun asıl nedenine odaklanılmadığı sürece konunun ülke gündeminde daha uzun süre yer alacağını bildiren Gürsel Baran, “Bilançolarda işletmeler zarar ediyor. Ancak patronlar son model arabalarda, en iyi konutlarda yaşamlarını sürdürüyor. İşletme sıkıntıda olduğu için ticari ilişkiden doğan borcunu ödemiyor. İşletme sahibi konforlu hayatına devam ediyor.” dedi.

Çekte hep borçlunun korunmasına yönelik yaklaşılmasından yakınan Gürsel Baran, “Ödenmeyen çek, senet, teslim edilmeyen mal veya hizmet ticaret zincirini bozarken, buradan oluşacak tüm değerleri de etkiliyor. Karşılıksız çek veya ödenemeyen çek konusunda, çekini ödeyemeyenin mağduriyetini konuşuyoruz. Oysa ticaret bir bütün. Aynı olayda çekini ödeyemeyen kadar tahsil edemeyen de mağdur. Hatta daha da mağdur.” diye konuştu.