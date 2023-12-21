Baran’dan torba yasa uyarısı: KDV düzenlemesiyle kayıt dışına çıkış artar

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'ndaki Bütçe Kanun Teklifi sebebiyle ara verilen torba kanunun, KDV tevkifatıyla ilgili hükümleri konusunda kayıt dışılığı artıracağı uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Gürsel Baran, teklifin KDV tevkifatıyla ilgili bölümünde işletmelerin hem kendi tarafından tevkif edilen KDV’den hem de kendilerinden tevkif edilen KDV’den sorumlu olacaklarını bildirdi.

Baran, KDV iadesi alma şartının diğer işletmelerin ödeme şartına bağlı olmasının, işletmelere haksız bir yük getirdiği gibi iş barışını bozma, istihdama zarar verme, fiyatlarda yükseltme ve kayıt dışı riskini artıracağını kaydetti.

Düzenlemeyle KDV’nin indirim konusu yapılabilmesinin, ticaret yapılan işletmenin KDV tevkifatını ödeme şartına bağlandığının altını çizen Gürsel Baran,

“Her bir işletme kendi üretiminden, ticaretinden, muhasebesinden ve devlete karşı yükümlülüklerinden sorumludur. Hiçbir işletme diğer işletmenin hükmü şahsiyetine ve işlerine müdahale hakkına sahip olmadığı gibi kamu alacağını takip etme yükümlülüğü de yoktur. KDV indirimi yapabilmenin ticaret yapılan işletmenin KDV tevkifatından sorumlu tutulması hayatın gerçeklerine uygun düşmez. Tüm sektörler için ekstra bir yük oluşturacak bu uygulama sektörlerde büyük sıkıntılara yol açar” ifadelerini kullandı.

Bunun demir çelik, alüminyum, nakliye, danışmanlık, müşavirlik gibi hizmetleri de etkileyeceğini vurgulayan Gürsel Baran, “Söz konusu düzenleme ile bir işletme, diğer işletmenin vergi denetmeni gibi çalışmak durumunda kalacaktır ki, bu iş barışının bozulmasına neden olur. Uygulama zorlukları nedeniyle işletmeler yaptıkları her ticari işlemde KDV indirimini yapamama ihtimallerini göz önünde bulunduracaklardır. Bu da, kayıt dışına çıkışı artırma, fiyatlarda yükselme ve istihdama zarar verme riskini artırır” şeklinde konuştu.

KDV beyan ve ödeme sürelerinin de öne çekilmek istendiğini anlatan Baran, bunun da uygulamada aksaklıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Baran, torba teklifin şu ana kadar kabul edilen maddeleri içinde yer alan KDV ile ilgili bölümlerin, ‘tekriri müzakere’ ile yeniden ele alınmasını önerdi.