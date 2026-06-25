Barclays: TCMB bu yıl 300 baz puan faiz indirebilir

İngiltere merkezli Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu yıl enflasyonun dengelenmesi ve ABD-İran geriliminin azalmasıyla düşen petrol fiyatları sayesinde 300 baz puanlık faiz indirimine gideceğini, Türk Lirası’nın kontrollü şekilde değer kaybetmeye devam edeceğini öngördü.

Ercan Ergüzel’in de dahil olduğu ekonomistlerin yayımladığı raporda, “Para politikasındaki gevşeme, TL’de değer kaybının hızının yavaşlamasına yol açacak, böylece uzun (alım yönlü) TL pozisyonları aylık yüzde 1 toplam getiri sağlamaya devam edecektir” denildi.

Notta, “Petrol fiyatları düşmeye devam ettiği ve yerli yatırımcıların dolar talebi zayıf olduğu sürece, Türk lirasına yönelik bu kontrollü politika sürdürülebilir olacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Riskler neler?

Düşük politika faizlerinin, kısa vadeli tahvilleri de destekleyeceği öngörülen notta, “Doğal olarak, küresel petrol fiyatları ve Türkiye’nin cari açık finansmanının istikrarı, kısa vadeli getirilere ilişkin olumlu tahminimiz için temel riskler olmaya devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Cari dengenin, büyük ölçüde mevsimsel etkiler nedeniyle Kasım 2026’ya kadar iyileşmesini bekleyen ekonomistler, “Ancak enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ederse, açığın Kasım 2026 ile Nisan 2027 arasında ciddi biçimde genişlemesi muhtemel. Bu ortamda, bir sonraki seçimin zamanlamasına ilişkin beklentiler değişim göstermeye başladı. Temel makroekonomik tahminler cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Kasım 2027’de yapılacağını varsayıyor, ancak üç ay öncesine kıyasla bu beklentimize olan güvenimiz azalmış durumda” dedi.