  3. Barclays, TCMB’ye yönelik faiz tahminini açıkladı
Barclays, TCMB’ye yönelik faiz tahminini açıkladı

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, Ağustos ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde (yukarı yönlü sürpriz) gelmesine karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini koruduklarını ifade etti.

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel ağustos enflasyonundaki yukarı yönlü sürprize rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek toplantıda faiz indirimi beklediklerini belirtti.

Raporda aylık enflasyonun yüksek gıda fiyatlarının etkisiyle yüzde 2,04 olarak gerçekleşerek yüzde 1,75'lik tahminlerin üzerinde geldiği belirtildi.

"Ekonomik büyüme 2025'te yüzde 3,5 civarında olabilir"

Konuya ilişkin paylaşılan notta, "TL'den gelen daha güçlü desteğe rağmen enflasyondaki yavaş düşüşün, daha güçlü ekonomik aktiviteyle ilişkili olduğu söylenebilir. Şu anki trendde ekonomik büyüme 2025'te yüzde 3,5 civarında olabilir" ifadelerine yer verildi.

"Merkez Bankası'nın gevşeme planlarına devam etmesini bekliyoruz"

TCMB'den gelecek haftaki toplantıda 250 baz puan faiz indirimi beklediğini belirten ekonomist şunları kaydetti:

"Bununla birlikte dünkü siyasi manşetlerin, yerleşik ve yurtdışı yerleşiklerin pozisyonları üzerindeki etkilerini görmemiz gerekiyor. Carry trade tarafında toplam çıkışlar, dün kapanışta yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeydi. Bu çıkış, bu yılın Mart ayındaki siyasi çalkantı dönemindekinden daha az. Bu bağlamda, beklenenden yüksek enflasyon, GSYİH verileri ve siyasi gelişmelere rağmen, Merkez Bankası'nın gevşeme planlarına devam etmesini bekliyoruz."

