Barclays/Keller: Türkiye, yatırımcıların gözde piyasaları arasında

Barclays Ekonomik Araştırma Direktörü Christian Keller, Yatırımcıların dolardan kaçış ve portföy çeşitlendirme eğiliminde olduğunun görüldüğünü belirterek, "ABD şu anda net bir petrol ihracatçısı ve bir miktar da artıda, ABD lehine bir konjonktürdeyiz ama buna rağmen doların daha fazla değerlenmemiş olması, dolardan kaçış ve portföy çeşitlendirmesi eğiliminin güçlü bir işareti. Yatırımcılar dolar varlıklarını eritiyorlar ama yerine koyma konusunda pek istekli değiller, kritik anlarda ara değerlenmeler olabilir ama genel olarak zayıflayan bir dolar göreceğiz" dedi.

CNBC-e yayınına katılan Keller, "Yıl sonu Euro/dolar paritesi beklentimiz pek çarpıcı değil, pariteyi 1,18 bekliyoruz, stratejistlerimiz büyük bir hareket öngörmüyor. Savaş öncesi Avrupa büyümesini yüzde 1 civarında bekliyorduk ama yüzde 0,8-0,7 seviyelerine çektik tahminimizi. Almanya için tahminimizi yüzde 1,0'den yüzde 0,6'ya çektik, Avrupa'daki yavaşlamayı tahminlerimize tamamen yansıtmış durumdayız" diye konuştu.

“En kötüyü henüz görmedik”

"Enerji krizi konusunda henüz en kötüyü gördüğümüzü düşünmüyorum" diye konuşan Keller, "Yaklaşık 10 haftadır bitmiş ürün rotası kapalı ve bu da rezervlerin tüketilmesine yol açtı. Sadece petrol değil, tüm damıtılmış ürün stokları da tükeniyor. Bence henüz ilk şoku yaşıyoruz, fakat bunun tetikleyeceği şey ise merkez bankalarının hiç istemeseler de faiz artırımına gitmek zorunda kalması olacaktır. Enflasyonun tırmandığı ve çıpalanmadığı görüldüğünde, ekonomi zayıflasa bile faiz artırımına gidildiğini göreceğiz. Bu yıl Fed'in faiz indirimi beklentileri sıfırlandı, pas geçeceği ve sonraki süreçte, faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor, bu tam olarak fiyatlanmaya başladığında, bunun finansal piyasalar için çok sarsıcı olacağını düşünüyorum" diye devam etti.

“Türkiye, gözde piyasalar arasında”

Keller, "Gelecek bir yıl için petrol piyasası konusunda net bir tahmin yapmak pek kolay değil. Hürmüz açıldıktan sonra, eğer OPEC kontrol edemezse, herkes tam kapasite üretime geçtiğinde, petrol bolluğu yaşanan bir döneme de girilebilir ama üretim kapasitesinin eski seviyelere ulaşması da zaman alacak. Yatırımcılar portföylerini tek noktaya yığmamak ve dolar varlıklarını çeşitlendirmek için gelişmekte olan piyasalara yatırım yapmak istiyorlar, bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Latin Amerika, Hindistan, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ve Türkiye gözde piyasalar arasında yer alıyor. Şu anda piyasaların ne kadar tedirgin olduğunu takip etmek açısından tahvil faizlerini izliyorum, her şey birbirine bağlı ve hisse senetleri piyasaları da bir yere kadar görmezden gelebiliyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.