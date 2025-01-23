Barclays/Keller: Türkiye'de enflasyon düşmeye devam edecek

Barclays Ekonomik Araştırma Bölümü Başkanı Christian Keller, Davos Zirvesi'nde CNBC-e’den Berfu Güven'e konuştu.

Keller, Türk ekonomisine yönelik değerlendirmelerinde, "Türkiye'de hala içe odaklanma söz konusu. Türkiye'de enflasyon düşüyor, daha da düşecek. Stabilite de önemli. Yatırımcılarla da bazen görüşüyorum. Dış tarafta Trump'ın atacağı bazı adımlar Türkiye için pozitif olabilir. İran'la çatışma negatif olabilir. Her zaman olduğu gibi komplike bir bölge ama yine de fırsatlar olabilir” açıklamasını yaptı.

Türkiye ile ilgili en çok merak edilen konu ne?

Türkiye ile ilgili en çok aldığı soruların, "Enflasyon ne zaman düzelir, faizin düşürülmesi devam eder mi" olduğunu belirten Keller, Euro/dolar paritesine yönelik de şu beklentilerini iletti:

"Euro/dolar paritesi tekrar toparlanabilir. Geçmişte enerji krizi, Ukrayna gibi meseleler olmadan önceye kıyasla paritenin altında değil. Avrupa'da biraz daha belirginlik olursa euro/dolar tekrar güçlü gidebilir. Bizim beklentimiz 1,10 civarı. Ama yine de çok volatil ortamda öngörmek güç.”

Yatırımcıların gelişen piyasalara ilgisine yönelik, “Güçlü doların ABD'lilerin satın alma gücü olduğu” anlamına geleceğini belirten Keller, "Bazı ekonomiler avantaj görebilirler. Gelişen piyasalar geri geliyorlar ve Batılı yatırımcıların da buraya gitmeye ilgisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Fed’in faiz indirimleri

“Avrupa, Trump’ı daha zayıf bir halde karşılıyor” diyen Keller, “Bence Avrupa, Trump’a hazır ama ekonomi durağan halde olduğu için yine de nispeten zayıf durumda” diye konuştu.

Trump’ın büyük resme bakıldığında ABD’nin büyümesini istediğini dile getiren Keller, “Belki Fed bir kez daha faiz düşürebilir ya da hiç düşürmeyebilir. Avrupa Merkez Bankası da düşürebilir. Dolayısıyla faiz oranları arasındaki fark büyüyebilir” dedi.