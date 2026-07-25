Barclays'ten Brent petrol için 150 dolar senaryosu!

Barclays, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan geçiş sorunlarının süresine bağlı olarak petrol fiyat tahminlerine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.

Banka, mevcut durumun bir ay daha devam etmesi halinde 2026 yılı için varil başına 96 dolar olan Brent petrol tahmininde 2 dolarlık yukarı yönlü risk oluşacağını belirtti.

Kriz uzadıkça risk büyüyor

Barclays'e göre, geçiş sorunlarının iki ay sürmesi halinde Brent tahminine yönelik yukarı yönlü risk 7 dolara, üç ay devam etmesi durumunda ise 10 dolara yükselebilir.

Raporda, üç aylık senaryoda spot Brent petrol fiyatının yükselişe öncülük ederek varil başına 150 doları test edebileceği ifade edildi.