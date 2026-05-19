Barclays’ten küresel piyasalar için faiz uyarısı: İndirim beklentileri artışa döndü

Barclays, yükselen enflasyonun büyük merkez bankaları üzerinde faiz artırma baskısını artırdığını, piyasaların bu yıl Avrupa Merkez Bankası için üç, İngiltere Merkez Bankası için ise iki faiz artışını fiyatladığını belirtti.

Banka, ABD'de tüketici harcamalarının ve ekonominin yüksek benzin fiyatlarına karşı dirençli görünmesinin de Fed üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti. Buna göre piyasa, bu yıl Fed’den de faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Barclays, bunun birkaç ay öncesine kıyasla dikkat çekici bir değişim olduğunu, zira o dönemde piyasa katılımcılarının çoğunun birden fazla faiz indirimi beklediğini vurguladı.

Banka ayrıca Ortadoğu'daki çatışmanın hızlı çözüme kavuşmasının tahvil piyasalarındaki tedirginliği azaltabileceğini ifade ederek, barış çabalarının yakından izlenmeye devam edeceğini söyledi.