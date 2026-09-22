Barış umutları petrol fiyatlarını aşağı çekti
ABD ile İran arasında barış müzakerelerinin yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine ilişkin haberler petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Brent petrol 100 doların altına geriledi.
ABD ve İran arasında barış müzakerelerinin yeniden başlayabileceği umutları petrol fiyatlarını geriletti.
İran’ın, ABD’nin deniz ablukasını kaldırması halinde Hürmüz Boğazı’nı 7 gün içinde açacağına ilişkin haberler, küresel petrol arzında yaşanan aksaklıkların hafifleyebileceği beklentilerini güçlendirdi.
Suudi Arabistan’ın da Asya’ya petrol ihracatı için yeniden Yanbu Limanı’nı kullanmaya hazırlandığına ilişkin bilgiler fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.
Brent 100 doların altına geriledi
Bu gelişmelerin ardından vadeli piyasalarda kasım vadeli Brent petrol yüzde 1,7 düşüşle 98,67 dolara geriledi.
Ekim vadeli Batı Teksas tipi ham petrol ise yüzde 2,7 değer kaybederek 93,20 dolar seviyesine indi.