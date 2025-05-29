Barrack: Trump sayesinde Suriye ticarete hazır!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şam'da ABD-Türkiye-Katar 7 milyar dolarlık enerji anlaşmasının sağlandığını bildirdi.

Barrack, paylaşımında "Başkan Trump'ın duyurusundan yalnızca bir hafta geçmiş olmasına rağmen Suriye için milyarlarca dolarlık uluslararası yatırım elde etmiş bulunuyoruz. Bugün Şam'da sağlanan 7 milyar dolarlık ABD-Türkiye-Katar enerji anlaşması, yeni bir yol çizmeye yönelik bölgesel ortaklıklar ve iş birliklerinin ilk büyük örneğidir. Başkan Donald Trump sayesinde Suriye ticarete hazır ve Katar ile Türkiye sayesinde eski limit ve sınırlar çöküyor. Kaos değil, ticaret!" dedi.