Bars Kimya, sektöründe yüksek katma değerli ürünlerle büyüyecek

ERHAN BEDİR / BURSA

Bars Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kul, savunma sanayiinde stratejik ürünler geliştirdiklerini belirterek, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde kimyasal çözüm ortağı olarak görev alıyoruz. Baykar tarafından üretilen İHA ve SİHA’ların üretim bantlarına özel koruyucu ürünler geliştirdik. Ar-Ge’mizde yüksek teknolojiye sahip katma değerli ürünler geliştiriyoruz” dedi.

Firmanın stratejisinin merkezinde, özel ihtiyaçlara yönelik geliştirilen kimyasallar bulunduğunu belirten Kul, “Epoksi bazlı kaplamalardan tamir harçlarına, endüstriyel zemin çözümlerinden savunma sanayine yönelik özel kaplamalara kadar geniş bir ürün yelpazemiz bulunuyor. Savunma sanayii için geliştirdiğimiz soyulabilir koruyucu kaplama gibi spesifik çözümler üretiyoruz. Ayrıca gemi, uçak, makine ve tekstil sanayisinin üretim süreçlerinde kullanılan parçaların darbe ve kirden korunmasını sağlayan ürünler de portföyümüzde yer alıyor” dedi.

Hüseyin Kul, “Süt üretim tesisleri için hijyen sağlayan koruyucu kaplamalar, rüzgar türbinleri için yüksek dayanımlı boyalar ve kimyasal direnci yüksek zemin kaplamaları gibi ürünlerimiz kendi mühendislerimiz tarafından geliştiriliyor” şeklinde konuştu.