Bartın Meslek Komiteleri toplandı

Oda bünyesinde faaliyet gösteren tüm meslek komite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda, Bartın iş dünyasının güncel durumu masaya yatırıldı. Toplantıda komite üyeleri, sektörlerinde karşılaşılan sorunları dile getirerek çözüm önerilerini paylaştı. Ekonomik gelişmelerin yerel işletmelere etkileri tartışıldı, yeni döneme ilişkin beklentiler ve fırsatlar değerlendirildi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri toplantısında konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, meslek komitelerinin kent ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek “Üyelerimizin görüş ve önerileri, Odamızın çalışmalarına yön veren en değerli rehberdir. Komitelerimizde dile getirilen her fikir dikkatle değerlendirilmekte, çözüm önerileri somut adımlara dönüştürülerek aksiyon haritamızın şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Bu toplantılar, yalnızca sorunların tespit edildiği değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejilerin belirlendiği ve yeni fırsatların hayata geçirildiği önemli bir platform” diye konuştu.