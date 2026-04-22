Bartın’da “Enflasyon Döneminde İşletme Yönetimi” eğitimi

Gerçekleştirilen eğitim programı; yüksek enflasyon ortamında faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştığı finansal ve yönetsel zorluklara çözüm üretmeyi, işletmelerin daha dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamayı hedefledi.

Program kapsamında katılımcılara hem teorik bilgi hem de doğrudan uygulamaya dönük strateji ve yöntemler aktarıldı. Eğitimde öne çıkan başlıklar genel çerçevede; maliyet ve fiyat yönetimi, nakit akışı planlaması ile enflasyonist ortamda karar alma süreçleri üzerine yoğunlaştı. Bu başlıklar altında işletmelerin mevcut ekonomik koşullara daha hızlı uyum sağlamasına yönelik temel yaklaşımlar ve uygulanabilir yöntemler katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim süresince katılımcılara, güncel ekonomik gelişmeler ışığında işletmelerinde doğrudan uygulayabilecekleri pratik araçlar ve çözüm önerileri sunuldu. Karşılıklı etkileşimle ilerleyen program, soru-cevap bölümleriyle de zenginleştirildi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası gerçekleştirilen eğitim toplantısı ardından yaptığı açıklamada “ TSO olarak bu tür eğitim programlarıyla üye işletmelerimizin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye, rekabet avantajlarını artırmaya ve değişen piyasa koşullarına uyum süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. İşletmesini güçlendirmek ve risklerini daha etkin yönetmek isteyen üyelerimiz için benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” görüşüne yer verdi.