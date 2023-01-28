Barut tesisi yatırımına 'proje bazlı teşvik'

Çorum'daki küresel barut üretim yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Goldforce Savunma Sanayi AŞ'nin başlangıç tarihi 1 Nisan 2022 olan Çorum'daki küresel barut üretim tesisinin yatırım süresi 3 yıl olarak belirlendi.

Projede, 2 milyar 543 milyon 531 bin 653 lira sabit yatırım ve 406 ilave istihdam planlandı. Öngörülen nitelikli personel sayısı ise 20 oldu.

Yatırım sonunda yılda 1800 ton küresel barutun üretilmesi bekleniyor.