Basın mensuplarına sağlanan borç ve yardım ödemeleri artırıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının Tadiline Dair Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, basın mensuplarına sağlanan borç para ve sosyal yardım ödemeleri yüzde 50 oranında artırıldı.

Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararı'nda yer alan bazı maddelerdeki tutarlar güncellendi. Düzenleme, daha önce 12 bin lira olan yardım kalemi 18 bin liraya çıkarılırken, 15 bin liralık yardım kalemi ise 22 bin 500 liraya yükseltildi.

6 bin lira tutarındaki ödemeler 9 bin liraya, 9 bin liralık destekler ise 13 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bu Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girecek ve kararı Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütecek.