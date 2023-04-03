Basında dijital dönüşümün ilk aşaması tamamlandı

Basın İlan Kurumu (BİK), yaptığı açıklama ile resmi ilan ve reklamların, yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda 1 Nisan Cumartesi gününden itibaren gazete ve dergilerle birlikte, "süreli yayın" kapsamına alınan internet haber sitelerinde de yayımlandığını duyurdu.

Bu kapsamda başvuruların 31 Mart'a kadar sürdüğü aktarılan açıklamada, 475 internet haber sitesinin resmi ilan ve reklam yayımlamak için başvuru yaptığı belirtildi.

Açıklamada, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda deprem bölgesindeki iller haricinde olan 71 ilde 353 haber sitesinin resmi ilan ve reklam, 122 haber sitesinin de resmi reklam yayımlama hakkı kazandığı ifade edildi.

"Yeni bir dönem başlattık"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yazılı basının dijitale dönüşümünün ilk aşamasını sorunsuz olarak tamamlayarak yeni bir dönem başlattıklarını söyledi.

Tüm bu süreç boyunca sahada güçlü bir irade ortaya koyduklarını ifade eden Erkılınç, ortak aklı önceleyerek, katılımcılığı esas aldıklarını ve çok sesliliğe tüm paydaşlarla birlikte inandıklarını anlattı.

Erkılınç, 1 Nisan itibarıyla gazete ve dergilere ait internet haber sitelerinin 353'ünün resmi ilan ve reklam, 122'sinin de resmi reklam yayımlama hakkı kazandığına dikkati çekerek, ilerleyen günlerde bu sayının daha da artacağını kaydetti.

Deprem bölgesindeki basın kuruluşlarının durumuna da değinen Erkılınç, 6 Şubat'ta yaşanan depremler dolayısıyla yaralarını sarmak için çabaladıkları 10 ildeki basın kuruluşlarının uzatılan başvuru sürecinin 30 Haziran'a kadar sürdüğünü ifade etti. Erkılınç, çevrimiçi platformda yayın yapan internet haber siteleri için de müracaat takviminin 1 Nisan itibarıyla başladığını hatırlattı.

İlk kez başvuracak siteler için de başvurular başladı

Öte yandan, kuruma ilk kez başvuruda bulunacak haber siteleri için başvurular 1 Nisan itibarıyla başladı.

Bu kapsamdaki internet haber siteleri, belirlenen şartları 24 ay süreyle yerine getirmelerinin ardından ilan yayımlama hakkı kazanacak.

Kontenjan yerlerine dair kadro ve içerik sayılarının iki katını ve günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının dört katını yerine getirenler ise 6 ay sonra resmi ilan yayımlayabilecek.

Resmi reklam yayımlama talebiyle başvuracak internet haber siteleri ise belirlenen şartları yerine getirmeleri ve 30 günlük bekleme süresini tamamlamalarının ardından bu hakkı kazanacak.