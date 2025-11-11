Basit usul sona eriyor: 300 bin esnaf etkilenecek, kepenk riski gündemde

2021 yılında yapılan bir düzenleme ile kazançları basit usulde tespit olunan yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulmuştu. Bu düzenleme özellikle dar gelirli küçük esnafa nefes aldırmıştı.

2025 takvim yılı için basit usulde vergi sınırı, yıllık alım tutarı 990.000 TL’yi ve yıllık satış tutarı ise 1.580.000 TL’yi geçmeyecek şekilde belirlenmişti. Bu sınırlar içinde faaliyet gösteren esnaf gelir vergisine tabi tutulmuyor ve basit usulde vergilendiriliyordu. Ancak 1 Ocak’tan itibaren, büyükşehirlerde nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerde her türlü emtia imalatı ile uğraşan ve bunları alıp satanlar, inşaat işleriyle uğraşanlar, motorlu taşıtların bakım ve onarımıyla uğraşanlar, lokanta ve restoran işletenler, eğlence ve istirahat yerlerini işletenler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar doğrudan gerçek usulde vergilendirilecek.

Türkiye'nin haberine göre bu durum, esnafa defter tutma, KDV mükellefi olma, fatura düzenleme gibi yeni yükümlülükler getirecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken’e göre yeni uygulamadan 300 bin esnaf, muhalefete göre ise yaklaşık 500 bin esnaf etkileneceği için çok sayıda esnafın kepenk kapatma riski bulunuyor.

Büyükşehirlerde uygulamaya girecek yeni vergi sistemi meselesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde de gündeme geldi. Muhalefetin yanı sıra, MHP de özellikle küçük esnafın olumsuz etkileneceğini belirterek bu konuda yeni bir adım atılmasını istedi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, “Gerçek usule geçişin küçük esnafımız başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlarımıza ek yükler getireceği düşünülmektedir. Yaşanacak mağduriyetin göz önünde bulundurularak bu durumun yeniden değerlendirilmesi büyük bir beklentimizdir” dedi.

Şimşek : Yüklerini artırmak istemiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise otomatik olarak basit usulden gerçek usule geçilmeyeceğini, belli kriterlerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Birtakım maliyetlerden bahsedildi. Bu maliyetleri minimize etmek için her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız çünkü biz yardımcı olmak istiyoruz, hiçbir şekilde yüklerini artırmak istemiyoruz.”