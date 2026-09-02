Başkan adayları sahada: İSO’da seçim mesaisi hız kazandı

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 26 Ekim’de gerçekleştirilecek meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri ile 3 Kasım’da yapılacak yönetim kurulu başkanlığı seçimlerine kilitlendi. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yeni dönemde adaylığını açıklamaması sürpriz olarak karşılanırken; adaylığını açıklayan Meclis Başkanı Ender Yılmaz ile bir kez daha İSO başkanlığı için aday olan Adnan Dalgakıran çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Dalgakıran istişarelerini yoğunlaştırdı

Seçim takviminin netleşmesiyle birlikte üye ve bölge ziyaretlerine hız veren Dalgakıran, bu kapsamda bu sabah İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAYOSB) düzenlenen bir organizasyonda sanayicilerle bir araya gelerek vizyonunu paylaştı. Ev sahipliğini İAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İSO Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Çökmez’in yaptığı toplantıya sanayi dünyasından isimler katıldı. İSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çökmez’in söz konusu buluşmada Dalgakıran’a yönelik desteğini ifade etmesi, oda kulislerinde seçim sürecinin dikkat çeken gelişmeleri arasında değerlendirildi. Çökmez’in uzun bir süredir İSO yönetimi ile arasının açık olduğu, bu nedenle Dalgakıran’a desteğinin şaşırtmadığı dile getiriliyor.

Yılmaz da sahaya iniyor

Öte yandan, adaylığını açıklamasının ardından seçim çalışmalarına başlayan Ender Yılmaz’ın, mevcut İSO yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun desteğini aldığı öğrenildi. Sanayide sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve yerli üretimin desteklenmesi gibi başlıklarda projeler hazırlayan Yılmaz’ın da, önümüzdeki günlerde sektör temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelmesi bekleniyor.