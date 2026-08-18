Başkan Avdagiç'ten yetki belgesi uyarısı

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) 800 bini aşkın firmayı temsil eden Meslek Komitesi üyelerini belirleyecek seçimlere 2,5 ay kadar bir süre kaldı. Seçimler Fatih İlçe Seçim Kurulu’nun takvimi onaylamasını müteakip 27 Ekim 2026 Salı günü Yeşilköy’deki İstanbul Fuarı Merkezi’nde gerçekleştirilmesi bekleniyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada yüksek katılımlı bir seçim olmasını amaçladıklarını, yönetim olarak temel görevlerinin seçimin sağlıklı ve kurallara uygun şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Seçimlerin yapılacağı Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde o gün hiçbir fuar organizasyonunun olmayacağına işaret eden Avdagiç, böylece oy vermek için geleceklerin hem ulaşım yönünden hem de oy kullanacakları salonlarda en üst düzeyde rahat etmelerinin sağlanacağını bildirdi. Avdagiç, “Seçimlerimizi 40 bin metrekarelik çok geniş bir alanda yapacağız. Sandık sayısını yüzde 20-25 artırıyoruz. Bu da seçimin çok daha ferah ve konforlu ortamda yapılmasını sağlayacak” diye konuştu.

"Çalışma grubumla hiçbir bağlantısı yok"

Avdagiç, bu dönem kendisini en çok şaşırtan gelişmenin farklı grupların adını kullanarak yetki belgesi toplaması olduğunu kaydetti. Avdagiç, şunları söyledi: "Benim çalışma grubumla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, benim adımı kullanılarak firmalardan seçim esnasında gerekli olan yetki belgesi toplayanlarla karşılaşıyoruz. Bugün de önemli bir iş merkezimizde aynı konuyla ilgili bir olay yaşandı. Çok farklı grupların, bizimle hiç alakası olmayan grupların seçimlerde 'Biz Şekib Avdagiç için çalışıyoruz' deyip yetki belgesi toplamaya çalıştığını duyuyoruz. Çok yoğun bir şekilde bununla karşılaşıyoruz. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz.”

“80 meslek komitesi için sandık kuracağız”

Oda seçimleri takvimine ilişkin bilgi veren İTO Başkanı Avdagiç, "Kanun gereği tüm illerde 1 Ekim-30 Kasım arasında her dört yılda bir seçimler yapılmak zorunda. İstanbul Ticaret Odası da Fatih İlçe Seçim Kurulu'nun seçim takvimini teyidini müteakip 27 Ekim Salı günü 800 binin üzerinde üyesinin katılımına açık bir seçime girecek. İTO’da yeni dönem böylece belirlenmiş olacak" dedi.

İTO'nun seçim sisteminin heterojen, yani tek düze olmayan bir yapıya sahip olduğunu belirten Avdagiç, “Önümüzdeki seçimde 80 Meslek Komitesi için sandık kuracağız ve sektörün temsilcileri o sandıklarda seçilecek. Her sandık kendi sektörünün temsilcilerini seçecek" diye konuştu. 27 Ekim’de seçilecek Meslek Komitesi üyelerinin ardından Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlığı, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu delegelerinin seçileceğini belirten Avdagiç, bu şekilde seçim sürecinin tamamlanacağını ve yeni dönemin başlayacağını kaydetti.