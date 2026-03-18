Başkan Balık, “ Üyelerimizle güçlü bağlarımız var”

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Ulus İlçesi’ndeki Oda üyeleriyle bir araya gelerek geleneksel iftar yemeği düzenledi. Ulus Doğa Park Otel’de gerçekleştirilen programa, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Bartın TSO Meclis Başkanı Hüseyin Çalıkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keramettin Şenkal, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Ufuk, Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Oğullar ile Oda üyeleri ve iş dünyası katıldı.

Programda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, davete katılanlara teşekkür ederek bu tür buluşmaların aradaki bağların daha da kuvvetlenmesine vesile olduğunu söyledi. Konuşmasında Oda’nın çalışmaları ve hedeflerine de değinen Başkan Halil Balık, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın yalnızca idari hizmetler sunmakla sınırlı olmadığını; aynı zamanda iş dünyasının gelişimine yön veren, girişimciliği destekleyen ve kentin ekonomik potansiyelini güçlendiren bir kurumsal yapı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Bartın iş dünyasının daha rekabetçi bir konuma ulaşması için farklı alanlarda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Balık, Oda tarafından sunulan hizmetlerin üyelerin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap verecek biçimde sürekli geliştirildiğini söyledi. Yönetim anlayışlarının temelinde istişare ve ortak aklın bulunduğunu dile getiren Balık, Oda’nın tüm çalışmalarında üyelerle güçlü bir iletişim ve sürekli bir diyalog içerisinde hareket ettiklerini aktardı. Üyelerden gelen talep, öneri ve sorunların titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Balık, iş dünyasının karşılaştığı sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli girişimlerin sürdürüldüğünü ve çözüm odaklı adımların kararlılıkla atıldığını belirtti. Başkan Balık, bu anlayışla çalışmalarını sürdüren Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın, üyeleriyle kurduğu güçlü iş birliği sayesinde hem yerel ekonominin güçlenmesine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti.