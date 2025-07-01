Başkan Çapraz, “Batı Karadeniz’e Kalkınma İdaresi Kurulmalı”

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, yaptığı yazılı açıklamada Batı Karadeniz için Kalkınma İdaresi Kurulmasını istediklerini söyledi. Çapraz, “ Batı Karadeniz Bölgesi’nin kalkınmasına katkı sağlayacak, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan BAKAP (Batı Karadeniz Projesi) için bölgeye özel bir Kalkınma İdaresi Kurulması yönündeki talebimizi dile getirdik” dedi.

Gelişmiş ve her alanda kalkınmış bir Karabük’ün öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Çapraz, Karabük TSO olarak bu hedef doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Açıklamasında Eskipazar Organize Sanayi Bölgesini önemsediklerini belirten Çapraz, “ KTSO olarak, Eskipazar OSB’nin faaliyete geçmesini ve istihdam artışını çok önemsiyoruz. Bölgenin altyapı çalışmalarının 2025 yılı sonuna kadar biteceğini düşünüyoruz. TCDD hattı için proje yaptırılıyor ve burada kurulacak olan lojistik merkez ve demiryolu, bizleri Filyos limanına ulaştırarak şehrimize ve bölgemize bir ivme kazandıracaktır” dedi.

Üniversite, TSO ve bölgedeki firmaların el ele vererek şehrin kalkınmasında önemli rol oynayabileceklerini anlatan Başkan Çapraz,” Ortak vizyon ile hareket ederek bu iş birliğinin sürekli olması büyük önem taşımakta. Karabük’ün sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesi açısından düzenlenecek toplantılarla bir araya gelmek bölge için çok önemli “ diye konuştu.

Çözüm bekleyen taleplerimizi anlattık

Çapraz, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili Bakanlar ve Oda, Borsa Başkanlarının katılımıyla yapılan TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası’nda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptıkları çalışmalar ve bölgenin sorunlarını hakkında görüşlerini dile getirme imkanı bulduklarını anlattı. Çapraz, şöyle konuştu:

“ Bu toplantıda yatırım, üretim, istihdam, ihracat yoluyla ülkemizin sanayi kalkınmasına katkı sağlayacak ve üyelerimizin çözüme kavuşmasını beklediği konuları başlıklarıyla aktardık. Toplantıda ayrıca, Filyos Limanı’nın ihracata açılması ve demiryolu hattının geliştirilmesi, Eskipazar OSB içinde lojistik merkez kurulması, vergi ve KDV mevzuatındaki adaletsizlikler, çek karşılığı kredi kullanımında yaşanan sorunlar ile Batı Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın kurulması konularına dikkat çekerek, bu alanlarda kamu desteğini talep ettik. Filyos Limanı’nın aktif şekilde ihracat amaçlı kullanılabilmesi ve demiryolu taşımacılığına ağırlık verilmesi, sanayicilerimizin küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracaktır. Karabük ve çevresindeki işletmeler için lojistik altyapının güçlendirilmesi çok önemlidir. Ayrıca demir-çelik sektöründeki düşük kâr marjları ve nakit finansman yüküne neden olan KDV uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladık. Ticaretin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi ve fırsat eşitliği prensipleri gözetilerek, KDV mahsup işlemlerinin eski sisteme döndürülmesini talep ettik. Batı Karadeniz Bölgesi’nin kalkınmasına katkı sağlayacak, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan BAKAP (Batı Karadeniz Projesi) için bölgeye özel bir kalkınma idaresi kurulması gerektiğini belirterek, bu yöndeki talebimizi kurulun ve kamuoyunun takdirine sunduk.