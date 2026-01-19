Başkan Genç, Araklı’ya OSB’yi mutlaka kazandırmalıyız

Sorunları ve talepleri yerinde tespit etmek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı’da mahalle muhtarlarıyla buluştu. İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Araklı Muhtarlar Derneği Başkanı Rasim Çebi ve çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldığı toplantıda Başkan Genç, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına 2026 yılı için yeni bir yol haritası oluşturacaklarını ifade ederek başlayan Başkan Genç, Araklı’nın stratejik konumuna dikkat çekti. Araklı’nın önemli bir aks üzerinde yer aldığını belirten Genç, Araklı–Bayburt yolunun ilçenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Araklı–Aydıntepe bağlantı yoluna ilişkin son durumu paylaşan Başkan Genç, “Araklı’dan Aydıntepe’ye 99 kilometrelik mesafe var ve bu Bayburt’un en kısa bağlantı yoludur. Şu ana kadar 7 kilometrelik bölüm tamamlandı, ikinci etap olan 10 kilometrelik kısımda çalışmalar sürüyor. Üçüncü etap olan 15 kilometrelik bölüm için ihale onayını aldık, önümüzdeki ay çalışmalar başlayacak. Böylece toplamda 32 kilometre tamamlanmış olacak. Hedefimiz Tilkibeli’ne kadar ulaşmak. Bu yolu ısrarla takip ediyoruz çünkü Araklı için hayati öneme sahip” diye konuştu.

Araklı’nın kalkınması için OSB şart

Organize sanayi bölgesinin ilçeler için kalkınmanın lokomotifi olduğunu belirten Başkan Genç, Araklı OSB’nin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Akçaabat, Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Arsin’deki OSB’lerin sağladığı katkılara dikkat çeken Genç, “Bu bölgenin merkezi Araklı’dır. OSB’yi burada mutlaka kurmalıyız. 180 dönümlük alanın 80 dönümü hazır, kalan 100 dönüm için kamulaştırma ve planlama çalışmalarımız sürüyor. OSB’nin kurulumu tamamlandı, bundan sonra süreci hızlandıracağız” dedi.

Konuşmasında turizmin de bölge için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Genç, “Turizmi korumalı ve çeşitlendirmeliyiz. Yatırımcılarımızın kazandırdığı tesislerin altyapısını güçlendirerek Araklı’yı turizmde daha güçlü bir noktaya taşımalıyız” ifadelerini kullandı.