Başkan Keskin açıkladı: Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı yaşanıyor mu?

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, son dönemde şap hastalığının gerekçe gösterilerek sütte üretim yetersizliği iddialarının dile getirildiğini belirtti. Keskin, TÜİK verileri ve üretim rakamlarına bakıldığında et ve süt üretiminde herhangi bir düşüş yaşanmadığını ifade ederek, Türkiye’nin et ve süt üretiminin yeterli seviyede olduğunu ve üretim devam ettiği sürece herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.

"Et ve süt üretiminde herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamaktadır"

Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen hayvansal üretimde arz eksikliği iddialarına değinen Keskin, "​Ülkemiz, tarım ve hayvancılık alanında sürdürdüğü istikrarlı politikalar sayesinde, et ve süt üretiminde herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamaktadır." ifadesini kullandı.

TÜİK tarafından düzenli olarak açıklanan güncel üretim rakamları incelendiğinde, ulusal düzeyde et ve süt üretim miktarlarında kayda değer bir düşüşün yaşanmadığının altını çizen Keskin, verilerin üretimin tüketimi karşılama kapasitesini yüksek bir düzeyde koruduğunu gösterdiğini söyledi.

"Üretim yetersizliği algısı oluşturulmaya çalışılıyor"

Keskin, şap hastalığı gibi bölgesel ve kontrol altına alınmış sağlık sorunları bahane edilerek, genel bir üretim yetersizliği algısı oluşturulmaya çalışılmasının, gerçekçi istatistiki verilerle uyuşmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretim süreçlerimizin aksaması söz konusu değildir. Ülkemizin eti de sütü de vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak yeterli düzeydedir. ​Sektör olarak en önemli önceliğimiz, üretimin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Üreticimize verilen destekler ve modern hayvancılık uygulamaları sayesinde, üretim kapasitemiz korunmakta ve geliştirilmektedir. ​Üretmeye devam ettiğimiz sürece, hayvansal gıda arzımızda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Kamuoyunun, resmi kurumların verilerine itibar etmesi ve spekülatif bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur."