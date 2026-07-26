Başkan Sakarya, "İhracatı birkaç büyük firmaya bağımlı olmaktan çıkarmalıyız"

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi'ni değerlendirerek, Arsin OSB'de faaliyet gösteren Ferrero Fındık, Politek Su Ürünleri ve Arslantürk Tarım'ın listeye girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Listede Trabzon ve Doğu Karadeniz'den Sabırlar Fındık, Özgün Gıda, Gümüştaş, Çayeli Bakır, Akerko Su Ürünleri ve Kuzuoğlu Su Ürünleri'nin de yer almasının bölge sanayisinin ihracat gücünü ortaya koyduğunu belirten Sakarya, tüm firmaları kutladı. Bölge ihracatının sürdürülebilir büyümesi için ihracatın birkaç büyük firmaya bağımlı yapısından kurtarılması gerektiğine dikkat çeken Sakarya, şunları söyledi:

"Mevcut büyük ihracatçılarımızı korumak kadar, 10-15 milyon Euro bandında ihracat gerçekleştiren firmalarımızın sayısını artırmalıyız. Katma değerli üretim yapan yeni sanayi yatırımlarını teşvik etmeli; ambalaj, makine, plastik, medikal, savunma sanayi, yan sanayi ve ileri gıda işleme alanlarında yeni ihracatçılar oluşturmalıyız."

Doğu Karadeniz teknoloji odaklı üretim merkezi olmalı

Doğu Karadeniz'in yalnızca doğal kaynaklarını ihraç eden bir bölge olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Sakarya, markalı ve yüksek katma değerli üretimin önemine işaret ederek, "Doğu Karadeniz'i teknoloji odaklı, markalı ürünler ihraç eden güçlü bir üretim merkezi haline getirmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fındık sektörünün 2025 yılında ihracat miktarında yüzde 26, fiyat bazında ise yüzde 14 gerileme yaşadığını hatırlatan Sakarya, 2025-2026 sezonunun ilk altı ayında düşüşün sürdüğünü ancak yeni sezonda rekoltenin artmasıyla ihracatta toparlanma beklediklerini söyledi. Su ürünleri sektöründe ise ihracatın yükseliş eğiliminde olduğunu belirten Sakarya, bölgedeki firmaların performansından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Savunma sanayinde Arsin OSB fırsatı değerlendirmeli

Küresel tedarik zincirlerindeki değişim ve jeopolitik gelişmelerin Türkiye'yi üretim ve lojistik açısından daha stratejik bir konuma taşıdığına dikkat çeken Sakarya, savunma sanayindeki büyümenin de Arsin OSB için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin İHA, SİHA, KAAN ve KIZILELMA projeleriyle küresel ölçekte güçlü bir oyuncu haline geldiğini ifade eden Sakarya, Arsin OSB'de faaliyet gösteren TİSAŞ'ın da bu başarı hikâyesinin önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Arsin OSB'nin hem uluslararası yatırımcıların üretim ve lojistik merkezi arayışlarında önemli bir rol üstlenmesi hem de savunma sanayinin büyüyen ekosistemine entegre olması gerektiğini dile getiren Sakarya, yönetim olarak bu vizyon doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Sakarya, yaptığı açıklamada ayrıca ekonomik koşullara rağmen üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden vazgeçmeyen tüm sanayicilere teşekkür ederek, Arsin OSB yönetiminin yatırımcıların ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.