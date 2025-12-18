Tosya kapıları global markaya dönüştü

Kentin artık tüm ağırlığını sanayileşmeye verdiğini belirten Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Tekeli, Tosya’nın bundan sonraki süreçte yol haritasını sanayileşme olarak belirlediğini belirterek “Kent ağırlığını artık sanayileşmeye veriyor. Organize Sanayi Bölgemizde ilk etap doldu. Yüzde yüz doluluk oranı var. Bölgenin büyümesi için çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında 37 fabrikanın daha kurulmasının önü açılacak” diye konuştu.

TSO yönetimi ve Meclisinde genç bir ekip ile hizmet verdiklerini söyleyen Tekeli, “Hepimizin ortak noktası Tosya’yı bulunduğu yerden daha iyi noktalara taşımak bunun içinde tüm enerjimizi daha fazla hizmet etmek ve bölgemize yatırımcı çekmek için harcıyoruz” dedi.

Tosya’ya tersine göçü başlatacağız.

Ticaret yolu üzerinde yer alan Tosya’nın bu özeliği ve ticareti seven, çalışkan insan gücü ile yatırımcıların ilgisini çektiğini vurgulayan TSO Başkanı Mehmet Salih Tekeli, bugün Tosya’da üretilen kapıların 50 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Şimdi ilçede konutlaşmayı artırarak yeni yeni başlayan tersine göçü hızlandırmaya çalıştıklarını anlatan Tekeli şunları söyledi:

“Yani rakamlarla konuşursak Tosya şuan Kastamonu üretiminin yüz 65’ini yapar durumda. Bizi zorlayan tek şey çalışacak insan sıkıntısı. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız sürüyor. Öncelikle Tosya’nın konut sorununu çözmeye çalışıyoruz. İstanbul’da çok ciddi bir nüfus yapımız var. İnsanlarımızı yaşamın daha kolay olduğu memleketlerine dönüşleri başladı. Her geçen günde artıyor. Bizim bir diğer avantajımızda fabrikalarımızda artık çocukların işi devralmaya başlamış olmaları bu konuda Türkiye’nin birçok yerine göre daha iyi durumdayız. Tosya çok yakın bir tarihte Türkiye’nin hızlı büyüyen parlayan yıldızı olacak. Tüm yatırımcıları davet ediyoruz. Tosya yatırım yapsınlar biz gelen tüm üreticilerimizin yanında ve arkasındayız”

Turizm tesislerine yanmaz kapı üretimi

Tosya’nın dünya da kullanılan her türlü kapıyı en üst kalitede üreten bir merkez olduğunu da anlatan TSO Başkanı Tekeli, Tosyalı kapı üreticilerinin iç pazarda da özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki Otel ve tesislerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Turistik işletmelerin talepleri doğrultusunda sektöre yanmaz kapı üretiminde bölgedeki üreticiler tarafından en üst kalitede yapıldığına dikkat çeken Tekeli, “Tosya’da 150 tane kapı üreticisi var. Ve hepsi de sektörün talep ve siparişlerine göre ayrı özeliklerde kapı üretiyor. Bunlar arasında normal kapılardan yanmaz kapı imalatına kadar birçok seçenek var. Tosyalı üreticilerimiz aynı şekide dış pazarda da Balkan, Ortadoğu, Avrupa ülkelerine her bir ülkenin özellikleri ve taleplerine göre de üretim yaparak 50’nin üzerinde ülkeye ihraç ediyor. Tosya bu konuda oldukça başarılı. Geçmişte daha önce pirinci ile anılırdık ama şimdi kapı üretiminde bir numarayız. Yani bugün Sudi Arabistan’da bir sarayın kapısını da TOKİ’nin kapısını da en üst kalitede üretebiliyoruz. ”diye konuştu.

Konuşmasında 2025 yılını da değerlendiren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Salih Tekeli, “Ekonomik sıkıntıların olduğu süreç olmasına karşın Tosya bunu pek yaşamadı. Sanayi noktasında çok farklı nitelikli ürünler yapıyoruz. Ayrıca fiyat politikası ve sağlamlık ve bunun yanında lojistikte de sıkıntı yaşamadığımız için fabrikalarımız önlerinde ki ayları doluluk oranları yüksek geçiriyor. Şuanda da ciddi bir iş var” dedi. Salim SÜRMELİ